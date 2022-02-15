قوات إسرائيلية تهدم منشآت فلسطينية بالضفة الغربية

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 منشآت فلسطينية، بالضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود بمدينة الخليل، إن عملية الهدم طالت منزلا قيد الإنشاء، وغرفة تستخدم لأغراض زراعية، وورشة لتصليح المركبات في محافظتي الخليل (جنوب)، ونابلس (شمال).

ولفت إلى أن المنزل المهدوم مشيّد من الطوب والإسمنت المسلح، ويقع في قرية زيف ويعود للمواطن جهاد أبو حسين، أما الغرفة فتقع في قرية الفخيت.

وأشار إلى أن مشادات وقعت بين السكان والجيش الإسرائيلي بالقرية، أسفرت عن اعتقال مواطن.

من جانبه قال جهاد أبو حسين (صاحب المنزل المهدوم)، إن قوة إسرائيلية داهمت منزله وشرعت بعملية الهدم عبر جرافات، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وندد أبو حسين بعملية الهدم، وقال: "أمس تسلمتُ إخطارا بالهدم، واليوم يُنفذ دون أي مهلة للاعتراض أمام المحاكم".

إلى أن القوات الإسرائيلية اعتدت على عائلته، واعتقلت والده، موضحا أن المنزل مشيّد على أراضٍ خاصة.

وفي شمالي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال ورشة لتصليح المركبات.

قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللُّبن الشرقية، وهدمت ورشة لتصليح المركبات للمواطن جهاد عويس، بدعوى البناء بدون ترخيص.

ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون تصريح إسرائيلي، يعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 في 1995، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.



