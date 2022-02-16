الإمارات تعفي القادمين من تركيا من الحجر الصحي

أفادت السفارة التركية لدى أبوظبي، الثلاثاء، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن الإمارات أدرجت اسم تركيا في اللائحة الخضراء التي تعفي مواطني الدول من إلزامية الحجر الصحي لدى وصولهم إلى أبو ظبي.

وأوضحت السفارة أن القادمين من تركيا للإمارات لن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي المفروض على عدة دول، وسيتعين فقط إبراز اختبار (PCR) سلبي النتيجة، أجري قبل 48 ساعة كحد أقصى من موعد الرحلات الجوية.

وأوضحت أن الأشخاص القادمين من تركيا الذين أتموا تطعيمهم عبر تلقي جرعتين من اللقاحات المضادة، سيخضعون لفحص (PCR) في اليوم السادس لوصولهم، أما الذين لم يستكملوا التطعيم فسيخضعون للفحص في اليومين السادس والتاسع.

وكانت السلطات الإماراتية قد أزالت اسم مجموعة من الدول بينها تركيا، من اللائحة الخضراء، في 3 يناير/كانون الثاني المنصرم، وبالتالي كان يتعين على القادمين من تلك الدول ممن لم يستكملوا تطعيمهم، الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.