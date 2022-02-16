بيلوسي: إقامة دولة إسرائيل أعظم إنجاز سياسي بالقرن العشرين

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، إن إقامة دولة إسرائيل كان أعظم إنجاز سياسي في القرن العشرين.

جاء ذلك خلال كلمتها في الكنسيت الإسرائيلي، حيث وصلت على رأس وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وجرى لها استقبال رسمي.

وأضافت: "إن الرابطة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة صارمة، صداقتنا أبدية، ونحن فخورون جدا برئيسنا جو بايدن الذي أظهر لعقود عديدة التزامًا طويل الأمد تجاه إسرائيل، وينعكس ذلك في سياساته كرئيس للولايات المتحدة".

وتابعت: "قلت منذ فترة طويلة إن أعظم إنجاز سياسي في القرن العشرين، كان إقامة دولة إسرائيل؛ أنا فخورة جدا بأن أمريكا هي أقدم حليف لإسرائيل".

وأشارت إلى إقرار مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر/أيلول الماضي تمويلًا إضافيًا لمنظومة الدفاع الجوي المعروفة باسم القبة الحديدية، التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي للتصدي للصواريخ قصيرة المدى.

وأردفت بيلوسي: "نأمل أن يتم ذلك في وقت قريب جدًا، في مجلس الشيوخ".

وكان الكونغرس الأمريكي أقر هذه المساعدة، بعد الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو/أيار الماضي.

ومن جهة أخرى، أشارت بيلوسي إلى التزام بلادها بخيار حل الدولتين لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

وقالت في هذا الصدد: "الوفد الأمريكي موجود هنا أيضًا، لإعادة تأكيد التزام أمريكا بحل الدولتين العادل والدائم، وهو حل يحتضن ويعزز الاستقرار والأمن لإسرائيل والفلسطينيين وجيرانهم".

وبشأن الملف الإيراني، قالت بيلوسي إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تقفان معًا في الحرب ضد الإرهاب الذي تُشكّله إيران في المنطقة، وكذلك في تطويرها السلاح النووي".

وأضافت: "التهديد النووي لإيران هو تهديد عالمي، وقرب إسرائيل من إيران مصدر قلق لنا جميعًا".

من جهته أشاد رئيس الكنيست ميكي ليفي، بالدعم الأمريكي لبلاده، قائلاً: "إن دولة إسرائيل تعتز بنضالكم التي لا هوادة فيها من أجل أمنها".

وأضاف: "إنكم تقفون إلى جانبنا حتى في أصعب الأوقات، إن تمرير قانون الاعتمادات التكميلية للقبة الحديدية، سيسجل باسمكِ إلى الأبد، وسيظل دائمًا أحد أعظم عروض الدعم من قبل الشعب الأمريكي، ومجلس النواب لدولة إسرائيل".

وبشأن التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية، قال ليفي: "تنطلق زيارتكم هنا اليوم، بينما تهب رياح الحرب في أوروبا الشرقية، ونعرب عن قلقنا إزاء التصعيد المستمر ونأمل أن تنجح الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين في تهدئة الوضع بالوسائل الدبلوماسية".

وحول الموضوع الإيراني، قال إن "إيران ليست مشكلة إسرائيل فقط، إنها مشكلة إقليمية وعالمية، صواريخها تصل أوروبا ولذا يجب عدم السماح لها بتطوير قدراتها النووية".

ووصلت بيلوسي إلى إسرائيل مساء الثلاثاء، وتلتقي اليوم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وتتوجّه الخميس إلى رام الله بالضفة الغربية للقاء القيادة الفلسطينية.