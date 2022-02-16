وزير الدفاع الروسي يلتقي الأسد في سوريا ويشرف على مناورات بحرية واسعة

أعلنت موسكو وصول وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى سوريا للإشراف على تدريبات بحرية في البحر المتوسط، فيما التقى شويغو أيضاً ببشار الأسد وتناول الحديث "التعاون بين الجيشين الروسي والسوري وخاصة في مكافحة الإرهاب"، وفق وكالة أنباء النظام السوري.

وقالت وزارة الدفاع الثلاثاء إن التدريبات في شرق البحر المتوسط التي تشمل 15 سفينة حربية ونحو 30 طائرة هي جزء من سلسلة مناورات بحرية واسعة بدأت الشهر الماضي.

وأَضافت أن المناورات تهدف إلى التدريب على العمل "لحماية المصالح الوطنية وصد التهديدات العسكرية ضد الاتحاد الروسي".

هبطت قاذفات طويلة المدى ذات قدرة نووية من طراز تو-22 إم 3 ومقاتلات من طراز ميغ-31 التي تحمل أحدث صواريخ كينجال الأسرع من الصوت في قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية الساحلية في سوريا كجزء من التدريبات.

يقول الجيش إن مدى كينجال يصل إلى 2000 كيلومتر (نحو 1250 ميلا) ويطير بسرعة 10 أضعاف سرعة الصوت، ما يجعل من الصعب اعتراضه.

يبدو أن نشر صواريخ كينجال في سوريا يهدف إلى إظهار قدرة الجيش الروسي على تهديد مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية في البحر المتوسط.

قالت وزارة الدفاع إن قائد البحرية الروسية أبلغ شويغو بأن التدريبات تركز على استهداف السفن الحربية المعادية.