أستراليا تعتزم تصنيف حماس منظمة إرهابية

أدرجت الحكومة الأسترالية جماعة "النظام الاشتراكي الوطني" اليمينية المتطرفة ومقرها في الولايات المتحدة، على لائحة التنظيمات الإرهابية المحظورة، فيما قالت إنها تخطط لإدراج حركة حماس الفلسطينية على القائمة، في قرار شجبته حماس ورحبت به إسرائيل.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز، اليوم الخميس، إن جماعة "النظام الاشتراكي الوطني"، المعروفة سابقا باسم "فرقة أتوموافن"، ستنضم إلى القائمة التي تضم جماعات إسلامية مثل هيئة تحرير الشام وحراس الدين.

تدرج السلطات الأسترالية كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في قائمة المنظمات الإرهابية منذ عام 2003.

ضم جماعة "النظام الاشتراكي الوطني"، التي تدعو إلى "حرب عنصرية" عالمية وانهيار المجتمعات الديمقراطية، إلى القائمة اليوم الخميس، يرفع عدد الجماعات المحظورة في أستراليا إلى 28.

ومن المقرر أن يتم إدراج الجماعتين الإسلاميتين، في أبريل/ نيسان.

كتبت أندروز إلى حكومات الولايات لوضع اللمسات الأخيرة بشأن إدراج حماس في أقرب وقت ممكن.

وقالت "وجهات نظر حماس والجماعات المتطرفة العنيفة المدرجة اليوم تبعث على القلق العميق، ولا مكان في أستراليا لأيديولوجياتها البغيضة".

وأضافت "ينبغي ألا تستهدف قوانيننا الأعمال الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل ينبغي أن تمتد أيضا إلى المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأعمال".

يشار إلى أن "النظام الاشتراكي الوطني" هي ثالث جماعة عنصرية متطرفة تصنفها أستراليا كمنظمة إرهابية.

وكانت أستراليا أدرجت جماعة "ذا بيز" أو (القاعدة)، وهي جماعة نازية جديدة متعصبة لتفوق البيض تشكلت في الولايات المتحدة عام 2018، إلى لائحة المنظمات الإرهابية المحظورة في ديسمبر / كانون أول، وأدرجت فرقة سونينكريغ التي يقع مقرها في بريطانيا في أغسطس / آب.

وإلى هذا، قال مايك بيرغس، المدير العام لمنظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية، وكالة التجسس المحلية الرئيسية في البلاد، الأسبوع الماضي إن قيود مكافحة جائحة كورونا في أستراليا أدت إلى زيادة التطرف عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، مع قضاء الأشخاص الخاضعون للعزل وقتا أطول على الإنترنت.

كما قال بورغيس في تقييمه السنوي للتهديدات إن نسبة التحقيقات الجديدة لمكافحة الإرهاب التي تشمل قاصرين زادت من أقل من 3 إلى 15 بالمائة في غضون سنوات قليلة فقط، مشيرا إلى أن القاصرين شكلوا بنهاية عام 2021 أكثر من نصف تحقيقات وكالة التجسس لمكافحة الإرهاب.