إسرائيل: إسقاط مسيّرة لحزب الله على حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على الحدود اللبنانية.

جاء ذلك في بيان للجيش، غداة إعلان وزارة الدفاع استعدادها لصد هجوم محتمل بطائرة مسيرة من إيران.

وأفاد البيان بأن "قوات الجيش أسقطت مسيرة (درون) تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، والتي تسللت من داخل لبنان".

وأوضح أن "المسيرة كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث".

وأضاف البيان أن "جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة اسرائيل".

وحتى الساعة 16:55 ت.غ، لم تصدر جماعة "حزب الله" اللبنانية بيانا بالخصوص، غير أن الجماعة أعلنت الأربعاء، على لسان أمينها العام حسن نصرالله، بدء تصنيع طائرات مسيرة.

والأربعاء، قالت قناة (كان) العبرية الرسمية، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية، تستعد لاحتمال هجوم قريب بطائرة مسيرة من إيران.

وأشارت القناة أنّ ذلك "يأتي على خلفية ادعاء إيران بأن إسرائيل تساعد القوات الأمريكية في مهاجمة الحوثيين والمنظمات التابعة لإيران في اليمن".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل، إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من لبنان.