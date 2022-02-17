إسرائيل تقصف مواقع عسكرية في جنوب دمشق

تعرضت نقاط عسكرية جنوب العاصمة السورية دمشق لقصف صاروخي إسرائيلي ليل الأربعاء الخميس، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي للنظام السوري، هو ثاني استهداف على محيط العاصمة السورية في الشهر الحالي.

وسبق أن شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري تنفيذ "العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق".

وذكرت الوكالة أن الضربة أدت "لوقوع بعض الخسائر المادية".

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي "استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً لقوات النظام" قرب دمشق.

وقتل جندي سوري وأصيب خمسة آخرين بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبرّي استهدف في التاسع من شباط/فبراير الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت الدولة العبرية حينها إنه جاء ردّاً على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا.