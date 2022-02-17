الرئيس الفلسطيني يدعو لوقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إلى وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال عباس: "يجب وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تعمل على تقويض حل الدولتين (..) من أجل البدء في عملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية".

كما طالب بـ"ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف النشاطات الاستيطانية، واعتداءات المستوطنين، ووجوب احترام الوضع التاريخي في المسجد الأقصى".

وأكد الرئيس الفلسطيني على "أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات".

بدورها، أعربت بيلوسي عن الالتزام بصنع السلام على أساس حل الدولتين، داعية إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة، حسب المصدر ذاته.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.