العراق.. الاتفاق على تشكيل حكومة "تحالف ثلاثي" يضم قوى شيعية وسنية وكردية

اتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الخميس، على المضي قدماً في تشكيل الحكومة المقبلة عبر "تحالف ثلاثي" يضم قوى شيعية وسنية وكردية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان مشترك صادر عن الزعيمين.

وقال البيان إن "الطرفين بحثا خلال الاتصال الهاتفي اتخاذ الخطوات اللازمة وتنسيق مواقف التحالف الثلاثي الاستراتيجي في المرحلة الراهنة من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".

وأضاف البيان أن "الطرفين اتفقا على ضرورة عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي خلال الأيام المقبلة".

ويضم التحالف الثلاثي "الكتلة الصدرية" (شيعية) بزعامة الصدر (متصدرة الانتخابات بـ73 من أصل 329 مقعدا)، وتحالف "السيادة" وهو ثاني أكبر كتلة برلمانية وأكبر تحالف للقوى السنية (71 مقعدا)، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" أكبر الأحزاب الكردية ورابع أكبر كتلة برلمانية بـ31 مقعدا.

ويعيش البلد أزمة سياسية منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية، بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد حول مرشح رئاسة الجمهورية.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فيما تطالب بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.