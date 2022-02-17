جمعيات تركية تدعو إلى الاحتفال بأسبوع القدس

دعما لمدينة القدس المحتلة، دعت 55 جمعية في تركيا إلى الاحتفال في أرجاء العالم بأسبوع القدس بين 25 فبراير/ شباط الجاري و4 مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته "منظمة شورى القدس" الخميس (تضم 55 جمعية)، في مدينة إسطنبول التركية، للإعلان عن الاحتفال بأسبوع القدس.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس "منظمة شورى القدس" عبد الله جاهد دينش، إن "مدينة القدس المقدسة من المدن التي تعكس روحها، فهي موطن الأنبياء والصالحين عبر التاريخ".

وندد بـ"محاولة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى (في القدس) عام 2019، سعيًا إلى تقسيم المسجد، الأمر الذي واجهه المقدسيون (...) لمنع تقسيم الأقصى".

وفي فبراير 2019، اندلعت مواجهات داخل المسجد الأقصى وفي محيطه، ضمن احتجاجات مصلين فلسطينيين على وضع السلطات الإسرائيلية سلاسل حديد على باب "الرحمة" المؤدي إلى المسجد.

وشدد "دينش" على "الخطر الذي يحيط بالقدس بسبب ممارسات إسرائيل المحتلة، التي تتجاهل أبسط حقوق الإنسان".

وتابع أن إسرائيل "تعمل على تقسيم المسجد الأقصى من جهة وهدم منازل الفلسطينيين من جهة أخرى في أحياء القدس، لا سيما حي الشيخ جراح (وسط)، ما اضطر الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية".

وندد بـ"محاولات إسرائيل المحتلة ترهيب الفلسطينيين بفرض ضرائب باهظة وزيادة الاعتقالات غير القانونية والمداهمات التي طالت المقدسيين واحتجازهم بتهم لا أساس لها".

ويقول الفلسطينيون إن ممارسات إسرائيل في القدس تستهدف تغيير تركيبتها الديموغرافية ضمن جهودها لتهويد المدينة وطمس هويتها الحقيقية.

وفي بيان ختامي، دعا دينش كافة المنظمات والجمعيات في العالم إلى الاحتفال بأسبوع القدس وعقد مؤتمرات عبر شبكة الإنترنت وتنظيم جلسات حوارية حول المدينة والمسجد الأقصى.

وحث كل المنظمات المهتمة على "إعلان الحرية للقدس في أسبوعها، والمسير بالمشاعل واللافتات في كل العالم، تضامنا مع القدس والمسجد الأقصى".

كما ناشد الشباب "المشاركة في أسبوع القدس من خلال تجهيز فيديوهات وتقارير حول قضية المسجد الأقصى للفت انتباه العالم لأهمية قضية القدس".

واقترح "تجسيم المسجد الأقصى بمجسمات صغيرة ليعرف العالم معلومات أكثر عن تلك البقعة الجغرافية".

وثقافيا، دعا دينش إلى "توزيع جوائز عن القدس وكتب مطبوعة عن المدينة بين الشباب، وتنظيم ليالٍ شعرية حول القدس، ودعوة طلاب إلى تنظيم ندوات".

وأردف: "ندعو إلى افتتاح معارض صور عن القدس والمسجد الأقصى، وتنظيم برامج توعوية حول القدس في المدارس الثانوية".

و"شورى القدس" منظمة غير ربحية وغير حكومية، أُسست عام 2021، وتضم 55 جمعية في تركيا تهتم بقضية القدس والمسجد الأقصى، وتهدف المنظمة إلى رفع قدرات وجاهزية المؤسسات التي تعمل من أجل القدس، مثل تدريب كوادرها.