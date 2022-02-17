زيارة مرتقبة لوزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إلى المغرب

أعلن رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المملكة المغربية، دافيد غوفرين، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لوزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي إلى المملكة مطلع الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر، وأضاف: "تم وضع خطة زيارة متنوعة تلتقي خلالها السيدة الوزيرة بمجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية بهدف تعزيز الشراكات بين البلدين".

ولم يذكر المسؤول الإسرائيلي تفاصيل أكثر حول الزيارة المرتقبة، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية بشأنها.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية إعلانا مشتركا مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى العاصمة الرباط.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال العام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما بات يُعرف باتفاقات إبراهيم.