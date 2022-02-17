سوريا.. غير بيدرسون يتوقع استئناف أعمال اللجنة الدستورية في مارس

توقع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أن تستأنف اللجنة المعنية بمناقشة مسودة الإصلاحات الدستورية قريبا.

جاءت تصريحات غير بيدرسون إلى المراسلين في العاصمة السورية دمشق الأربعاء بعد أن التقى مسؤولين سوريين، ومن بينهم وزير خارجية النظام فيصل المقداد، لبحث الصراع المستمر منذ وقت طويل في البلاد.

عقدت آخر جولة من المحادثات في جنيف في أكتوبر/تشرين أول عندما قال بيدرسون إن رفض النظام السوري التفاوض حول تعديلات على دستور البلاد كان سببا رئيسيا لفشلها.

وأوضح بيدرسون قائلا "يجب أن أقول إنه بعد مناقشاتي اليوم، أنا أكثر تفاؤلا بأنه سيكون من الممكن عقد الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية، ونأمل أن يكون ذلك في وقت ما في شهر مارس (آذار)".

كما ذكر أنه يعتزم لقاء ممثل النظام أحمد الكزبري في وقت لاحق الأربعاء ثم يتواصل مع المجلس الوطني السوري المعارض وبعد ذلك "سنتمكن من توجيه دعوة".

أدى الصراع في سوريا، الذي بدأ في مارس/آذار 2011 إلى مقتل نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد البالغ عددهم قبل الحرب 23 مليونا، وبينهم أكثر من 5 ملايين لاجئ معظمهم في البلدان المجاورة.

وكانت خارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة عام 2012 لتحقيق السلام في سوريا، والتي وافق عليها ممثلو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، نصت على صياغة دستور جديد. وينتهي عمل اللجنة بانتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة ويكون جميع السوريين، ومن بينهم المغتربون، مؤهلين للمشاركة. واعتمد مجلس الأمن قرارا في ديسمبر/كانون أول 2015 بالإجماع لدعم خارطة الطريق.

في مؤتمر السلام السوري الذي استضافته روسيا في يناير/كانون ثان 2018، تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة من 150 عضوا لصياغة دستور جديد. على ان تقوم هيئة أصغر من 45 عضوا بالصياغة الفعلية، بمن فيهم 15 عضوا من كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني. واستغرق تشكيل اللجنة حتى سبتمبر/أيلول 2019.

من جهة اخرى، قال مسعفون ومرصد للحرب تابع للمعارضة إن قصفا من جانب الحكومة السورية على شمال غرب سوريا استهدف سوقا للوقود الأربعاء، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين وإشعال حريق هائل.

يأتي الهجوم على قرية ترمانين وسط توترات متزايدة بالقرب من آخر معقل رئيسي للمعارضة في شمال غرب سوريا، وبعد يومين من قصف الحكومة لقرية مجاورة أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفلان.

وافاد الدفاع المدني السوري التابع للمعارضة والمعروف أيضا باسم الخوذ البيضاء إن أربعة أشخاص قتلوا في هجوم ظهر الأربعاء.

كما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، مقتل أربعة أشخاص، بينهم شقيقان، وإصابة ثلاثة آخرين.

محافظة إدلب هي آخر معقل للمعارضة في سوريا التي مزقتها الحرب، ويقطنها نحو 3 ملايين نسمة، كثير منهم نازحون داخليا، وتتعرض بانتظام لقصف من قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.