16 نائباً إسرائيلياً يصلون الشيخ جراح لدعم المتطرف بن غفير

وصل 16 نائباً من أحزاب المعارضة في الكنسيت الإسرائيلي إلى "المكتب البرلماني" الذي أقامه النائب المتشدد إيتمار بن غفير، بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بهدف التضامن معه.

جاء ذلك وفق البيان الذي أصدره بن غفير مساء أمس الأربعاء، مضيفاً أن المتضامنين 10 نواب من حزب الليكود، وجميع نواب حزب الصهيونية الدينية بمن فيهم رئيس الحزب بتسلئيل سموتويتش.

وإضافة إلى هؤلاء وصل إلى حي الشيخ جراح ناشطون من اليمين الإسرائيلي المتشدد، بما في ذلك النائب السابق بالكنيست عميحاي شكلي، ورئيس مجلس السامرة الاستيطاني يوسي دغان، وفق نص البيان.

وصباح الأحد، أقام النائب اليميني المتطرف بن غفير، خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في حي الشيخ جراح، معتبرا إياها مكتبا له.

ورافق بن غفير عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.

وبرّر بن غفير خطوته بتوفير الحماية لمستوطن استولى قبل سنوات على منزل فلسطيني في الحي، وهو ما دحضه مسؤولون إسرائيليون كبار، اتهموا بن غفير بالبحث عن مكاسب سياسية.