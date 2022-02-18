السودان.. إصابة 28 متظاهراً في احتجاجات الخميس بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الجمعة، إصابة 28 متظاهراً في احتجاجات الخميس، بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني.

وأفادت اللجنة في بيان، أن مجمل الإصابات التي تم حصرها في مظاهرات الخميس، بلغ 28 حالة بينها إصابتان بالرصاص الحي، و6 إصابات في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع.

وأمس الخميس شهدت الخرطوم مظاهرات شارك فيها الآلاف السودانيين للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد، ومحاسبة قتلة المحتجين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية انقلابا عسكريا، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.

في سياق متصل، أعلنت 3 منظمات طبية سودانية، الجمعة، أن المعتقلين في سجن سوبا جنوبي الخرطوم، علقوا الخميس، إضراباً عن الطعام بدأ الاثنين، على أن يتم استئنافه يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة أطباء السودان، ونقابة الأطباء الشرعية، ولجنة الاختصاصين والاستشاريين.

وأفاد البيان، بأن المعتقلين في سجن سوبا (لم يذكر عددهم) رفعوا إضرابهم عن الطعام الخميس، على أن يتم استئنافه يوم الأحد المقبل، دون تفاصيل حول أسباب تعليقه.

وأضاف: "الإضراب عن الطعام يأتي تعبيراً عن الأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها المعتقلين، حيث يحتجز بعضهم دون توجيه اي اتهامات، وآخرون من غير إجراء تحقيق معهم، كما تمنع الزيارة عنهم، ولا يسمح بدخول أدوية لهم".

ولا توجد تقديرات رسمية بعدد المعتقلين من السياسيين والناشطين، إلا أن هيئة محامي الطوارئ تقدر أعدادهم في سجن سوبا بحوالي 105 معتقلين.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في لجان المقاومة المسؤولة عن تنظيم التظاهرات بالبلاد، فيما تؤكد السلطات عادة أن جميع الاعتقالات تتم حسب القانون.