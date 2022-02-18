بري يدعو إلى بدء حوار بين بلاده ودول الخليج

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الجمعة، إلى بدء حوار بين بلاده ودول الخليج.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة الـ32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، أوردت مفادها وسائل إعلام لبنانية محلية.

وطالب بري بـ"البدء في الحوار بين لبنان ودول الخليج برعاية الكويت".

وأواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي، اندلعت أزمة دبلوماسية بين السعودية ولبنان رفضاً لتصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي (استقال فيما بعد) انتقد فيها حرب اليمن قبيل توليه الوزارة.

وعلى إثر الأزمة، سحبت السعودية والإمارات والبحرين والكويت واليمن سفراءها من لبنان، وكذلك طُلب من سفراء لبنان مغادرة بلادهم، وما زال هذا الوضع على حاله إلى اليوم.‎

وفي يناير/كانون ثان الماضي، زار وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح لبنان، لطرح مبادرة كويتية لبناء الثقة مجددا بين لبنان والدول الخليجية، لكنها لم تحرك المياه الراكدة أيضا.

على صعيد ثان، دعا رئيس البرلمان اللبناني، إلى عودة سوريا فورا إلى الجامعة العربية، متسائلا: "لماذا يتم الحديث وكأن سوريا ستبقى إلى الأبد خارج الجامعة؟"، حسب المصدر ذاته.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.