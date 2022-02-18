تركيا تزود القوات المسلحة القرغيزية بمعدات عسكرية وفنية

قدمت وزارتا الدفاع والداخلية التركيتين معدات عسكرية وفنية للقوات المسلحة القرغيزية، في إطار اتفاقية تعاون بين البلدين.

ونظم في قيادة الحرس الوطني في العاصمة بيشكك،، الجمعة، حفل تسليم المركبات والمعدات لمسؤولين قرغيزيين.

وحضر الحفل السفير التركي أحمد صادق دوغان، والنائب الأول لوزير الدفاع القرغيزي تالايبيك أوسوبعلييف.

وتضمنت مساعدات القوات المسلحة التركية حافلات وقطع غيارها ومعدات حماية وأسلحة وذخائر غير فتاكة وسترات فولاذية ومعدات اتصال.

فيما شملت مساعدات وزارة الداخلية مركبات وقطع غيارها، وملابس وأحذية شتوية وحقائب.

وفي كلمة له الحفل، تقدم أوسوبعلييف بالشكر لتركيا على المساعدات العسكرية والتقنية.

وقال: "هذه المساعدات دليل مباشر على المستوى العالي للتعاون بين بلدينا وقواتنا المسلحة".