لليوم السادس.. إسرائيل تقمع الفلسطينيين في الشيخ جراح

اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، على أهالي حي "الشيخ جراح" الفلسطينيين وسط مدينة القدس المحتلة، والمتضامنين معهم، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود أن فرقة الخيالة بالشرطة الإسرائيلية اعتدت على أهالي الحي والمتضامنين معهم الذين يعتصمون منذ أيام ضد اعتداءات المستوطنين.

وبحسب الشهود، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح طفيفة، وأشاروا إلى أن القوات الإسرائيلية اعتدت على الأهالي والمتضامنين معهم بالضرب المبرح وإطلاق قنابل الصوت.

وهذه الاعتداءات تواصلها إسرائيل بالحي لليوم السادس على التوالي، إذ أقدمت بالأيام الماضية على قمع السكان والمتضامنين معهم، إضافة لاعتدائها على الصحفيين ومنع طواقم الإسعاف من القيام بعملها.

ويأتي الاعتصام بالشيخ جراح، عقب إقدام عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد الماضي، على إقامة خيمة على أرض فلسطينية خاصة في الحي، معتبراً إياها "مكتبًا" له.

ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.