اليمن.. تدشين حملة تطعيم ضد شلل الأطفال

دشنت وزارة الصحة اليمنية، السبت، حملة تطعيم ضد مرض "شلل الأطفال"، تستهدف أكثر من 2 مليون طفل، بتمويل منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

جاء ذلك خلال حفل بالمستشفى السعودي في محافظة عدن (جنوب)، بحضور وزير الصحة قاسم بحيبح، وممثلي منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، علي الوليدي: "الحملة تستهدف الوصول إلى 2 مليون و456 الفًا و114 طفلاً وطفلة دون العاشرة في اليمن".

وأوضح: "الحملة تستمر لمدة 6 أيام، وسيتم تنفيذها في 119 مديرية بـ 12 محافظة خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية (من إجمالي 22)".

ومطلع مارس/آذار 2020، حَمَّلَت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي المسؤولية عن عودة تفشي مرض شلل الأطفال في محافظتي صعدة وحجة (شمال)، بعد أن كانت قد تمت السيطرة عليه في البلاد صيف 2005.

‎لا يوجد إحصاء رسمي أو تقديرات غير رسمية بشأن عدد المصابين بمرض شلل الأطفال باليمن، لكن البلد المأزوم يعاني منذ سنوات من تفشي الأوبئة والأمراض، بسبب الحرب المشتعلة وانهيار مستوى الخدمات والبنى التحتية.

ومنذ نحو 7 سنوات، يعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأودت الحرب، حتى نهاية 2021، بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.