استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

أُصيب ثلاثة فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الإثنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال يعقوب عويس رئيس مجلس قروي اللُّبَّن الشرقية جنوبي مدينة نابلس، إن عشرات المستوطنين أغلقوا مدخل القرية، ومنعوا الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأوضح، أن الجيش الإسرائيلي تدخل لصالح المستوطنين، وأطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بجراح والعشرات بحالات اختناق.

وأضاف عويس أن الجيش لم يفعل شيئا حيال إغلاق المستوطنين لمدخل القرية، مبينا أنهم أدّوا طقوسا دينية على مدخلها، قبل أن يغادروا من تلقاء أنفسهم.

ولفت إلى أن طلبة ومعلمي مدرسة "اللُّبَّن-الساوية"، يتعرضون وبشكل مستمر لاعتداءات مستوطنين بالضرب والاستفزاز.

وشُيدت 3 مدارس قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، على الشارع العام الرابط بين محافظتي نابلس ورام الله.

وتخدم تلك المدارس 3 بلدات، هي اللُّبَّن الشرقية، وعموريا، والساوية، وتتبع محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.