الرئيس الإيراني يشارك في قمة الدول المصدرة للغاز في قطر

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم، العاصمة القطرية للمشاركة بقمة الدول المصدرة للغاز التي تنعقد بالدوحة بين 20 - 22 الجاري.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن رئيسي سيبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها، واستعراض قضايا محل اهتمام مشترك.

ويرافق الرئيس الإيراني وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والنفط جواد أوجي، والطرق وبناء المدن رستم قاسمي.

ومن المقرر ان يلتقي رئيسي، أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في قطر وكذلك التجار ورجال الأعمال الإيرانيين والقطريين.

وفي اليوم الثاني من زيارته إلى الدوحة، سيشارك الرئيس الإيراني الثلاثاء، في اجتماع القمة السادس لمنتدى الدول المصدرة للغاز "GECF".

وحسب التلفزيون الإيراني، فإن رئيسي سيبرم اتفاقيات اقتصادية مع قطر خلال الزيارة.

وقبيل توجهه إلى الدوحة، أكد رئيسي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية في مطار "مهر أباد" بالعاصمة طهران، أن زيارته لقطر تأتي "لتفعيل دبلوماسية الجوار"، خصوصاً مع الدول الجارة في الخليج، وتوظيف الفرص لـ"تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية".

وأضاف أن زيارته تأتي تلبية لدعوة أمير قطر و"لها هدفان، الأول هو توسيع العلاقات الثنائية مع قطر، والثاني هو المشاركة في مجمع الدول المنتجة والمصدرة للغاز في العالم".

واعتبر الرئيس الإيراني أن "الزيارة تشكل خطوة باتجاه تفعيل العلاقات بين هذه الدول (المنتجة والمصدرة للغاز)، والاستفادة من قدراتها لأجل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وخاصة مع قطر التي نتشارك معها حقلا مشتركا للغاز".

وتأسس "منتدى الدول المصدرة للغاز" في ديسمبر/كانون أول 2008، كمنظمة حكومية دولية مقرها الدوحة، تُعنى بوضع إطار لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينها.

ويضع المنتدى ضمن أهدافه، آلية لخلق حوار بناء بين منتجي الغاز ومستهلكيه بغرض تحقيق الاستقرار والأمن بالنسبة للعرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي على مستوى العالم.

ويضم المنتدى في عضويته 11 دولة هي، الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترنيداد وتوباغو وفنزويلا، بينما تحمل دول أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات صفة عضو مراقب.