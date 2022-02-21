هيئات سورية ودولية مستقلة تعقد مؤتمراً رافضاً للتطبيع مع النظام السوري

نظمت هيئات سورية معارضة مستقلة، مؤتمرا لـ"مناهضة التطبيع مع الأسد" في إسطنبول، الأحد، وهو مبادرة لنشاط دولي لقطع الطريق على إعادة عملية التطبيع مع النظام التي تشهدها بعض العواصم العربية.

ويستمر المؤتمر يوما واحد يبحث فيه المجتمعون بمشاركة دبلوماسية رفيعة من دول غربية، موضوع التطبيع من وجهات نظر سورية ودولية، بمشاركة قرابة 200 شخصية من أكثر من 40 منظمة مستقلة.

والشخصيات المشاركة تمثل هيئات مثل الرابطة السورية لكرامة المواطن، رابطة الكرد المستقلين، والمجلس التركماني، ومنظمة مسيحيون سوريون من أجل السلام، والإخوان المسلمين، والاتحاد النسائي السوري ونقابات ومجالس أخرى تمثل مختلف مناطق وأطياف الشعب السوري.

وينتظر أن يصدر المجتمعون بيانا، على أن ينبثق من المؤتمر لجنة متابعة تهدف إلى زيادة الدول العربية والغربية من أجل فضح جرائم النظام وإيصال رفض السوريين لخطوات التطبيع التي تجريها بعضها.

وقال زيد كيالي وهو من المنظمين "هذا المؤتمر ينعقد بمبادرة وحضور شخصيات ومنظمات سورية مستقلة تمثل القاعدة الجماهيرية من نشطاء في الداخل والمهجر وشخصيات اعتبارية حرة".

وأضاف في كلمته: "استدعت التطورات الأخيرة من بعض الدول العربية والدولية الساعية لإعادة التطبيع في العلاقات مع النظام، ضرورة الحراك بشكل منظم يقوم على الحاضنة الشعبية لما فيه من تداعيات على مستقبل سوريا والمنطقة".

وعن المؤتمر قال "المبادرة هي محاولة لإيجاد الصيغة لتعبر عن الشعب السوري في المخيمات والمهجر الرافض لخطوات التطبيع وإيصال صوت السوريين لكل المنظمات والدول في العالم، ويبحث في الوسائل وتفعيل آليات العمل".

وأكد "سيتم تشكيل لجنة للمتابعة ستنبثق عن المؤتمر وهدفها التواصل مع الدول في أمريكا وأوروبا والدول العربية لتقديم قضية الشعب السوري وفضح جرائم النظام السابق واللاحقة وجرائم الميليشيات".

وختم بقوله "نطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته الأخلاقية والسياسية والقانونية ولا تعطي النظام منفس للتنفس بألية التطبيع، وأن تعلن فرض عقوبات على أي طرف يحاول خرق العقوبات".

من جانبه، تساءل عبد المنعم زين العابدين من الداخل السوري: "هل يستضاف مجرم في المنظمات العربية والإسلامية، هدم أكثر من 5 آلاف مسجد وكنيسة، هل يعاد لمنظمة الصحة العالمية، وهو من قصف المستشفيات وقتل الأطباء والكوادر الطبية".

كما تحدث مطيع البطين عضو المجلس الإسلامي السوري، بالقول "من يقول نعم للتطبيع أو يسعى له فليعلم أنه ليس فقط بمواجهة المجتمعين بل بمواجهة الحق والتاريخ والأديان والثقافات والإنسانية جميعا".

من ناحيته، قال هاميش دي بريتون-غوردون، الذي يدير شركة متخصصة في دراسة الأسلحة الكيمياوية في بريطانيا "خذلناكم في المجتمع الدولي، الأسلحة الكيماوية استخدمت من النظام ولم تستخدم هذه الأسلحة في سوريا وحسب".

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر كلمات أخرى من أمريكا ودول أوروبية عبر تطبيقات مرئية، قبيل الختام والتوصل لبيان مشترك.