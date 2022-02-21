وزير الخارجية السعودي: إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية شرط للتقارب مع إسرائيل

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اشترط أنه يجب إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، للتقارب مع إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن بن فرحان، قال لمراسها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، ردا على سؤال حول إمكانية تطبيع الرياض علاقاتها مع تل أبيب: "بالنسبة لنا، سيحدث هذا عندما يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

وأضافت الصحيفة نقلا عنه بن فرحان: "إن اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيداً للغاية، ليس لإسرائيل فحسب، بل للمنطقة بأسرها".

إلا أنه أضاف مستدركا: "لكن دون معالجة المشاكل الجوهرية للشعب الفلسطيني ومنح الاحترام والسيادة له فسوف نُقوّي بذلك أكثر الأصوات تطرفا في المنطقة".

وأضاف: "الأولوية الآن هي لإيجاد تسوية، بحيث يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون سويًا ويكون لديهم عملية سلام يمكن العمل عليها؛ هذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع الدول التي ليس لديها علاقات مع إسرائيل بعد".