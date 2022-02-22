أمير قطر: الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التوافق وتعزير التعاون

أكد أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التوافق وتعزيز التعاون، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز الطبيعي.

جاء ذلك في ختام القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تحت شعار "الغاز الطبيعي.. رسم مستقبل الطاقة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال آل ثاني "إن دولة قطر ترحب بالعمل مع الجميع ليعم الخير والأمن والاستقرار كافة شعوب العالم".

وحضر القمة رؤساء الجزائر عبد المجيد تبون، وإيران إبراهيم رئيسي، وموزمبيق فيلب نيوسي، وغينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو.

كما حضرها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس وزراء ترينيداد وتوباغو، كيث رولي.

وتأسس "منتدى الدول المصدرة للغاز" في ديسمبر/ كانون الأول 2008، بوصفه منظمة حكومية دولية مقرها الدوحة، تُعنى بوضع إطار لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينها.

ويضع المنتدى ضمن أهدافه، آلية لتوفير حوار بناء بين منتجي الغاز ومستهلكيه بغرض تحقيق الاستقرار والأمن للعرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي على مستوى العالم.

ويضم المنتدى في عضويته 11 دولة هي، الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا، بينما تحمل دول أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات صفة عضو مراقب.