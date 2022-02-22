إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ 198

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرية العراقيب الفلسطينية، الواقعة بمنطقة النقب (جنوب) للمرة الـ198 على التوالي.

وقال عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب إن السلطات الإسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بيوتها للمرة الـ 198"، مجدداً قوله بأن الأهالي سيعيدون بناء قريتهم.

وأردف: "لن نكلّ ولن نملّ، وسنستمر في نضالنا".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت العراقيب للمرة الأخيرة، نهاية الشهر الماضي.

ومنازل "العراقيب" مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراض اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.