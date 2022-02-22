استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، استشهاد طفل فلسطيني عمره 14 عامًا، أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن "الطفل محمد شحادة استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم (جنوب)".

وفي وقت سابق، قال الناشط في بلدة "الخضر"، أحمد صلاح للأناضول، إن "الطفل محمد رزق شحادة صلاح أصيب بعدما أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه قرب الجدار الفاصل في البلدة".

وأضاف أن "قوات الاحتلال منعت طاقم إسعاف الهلال الاحمر من الوصول إليه، واعتقلته".