إسرائيل تقصف مواقع عسكرية للنظام السوري بصواريخ أرض أرض

قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" إن إسرائيل ضربت مواقع عسكرية في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد بصواريخ أرض- أرض ما أدى إلى خسائر مادية فقط.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري لم تسمه أن الاستهداف جرى حوالي الساعة 00:30 من فجر الأربعاء ونفذ من منطقة الجولان المحتل وألحق خسائر مادية.

ولم يصدر على الفور تعقيب من جانب السلطات الإسرائيلية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد الأربعاء بأن "انفجارات دوت في ريف القنيطرة جنوب سوريا نتيجة ضربات إسرائيلية" مشيراً إلى أن القصف قرب الحدود مع الجولان استهدف "مواقع عسكرية".

واستهدف قصف صاروخي إسرائيلي في 17 شباط/فبراير نقاطاً عسكرية قرب دمشق ما أدى لخسائر مادية.

وقتل جندي سوري وأصيب خمسة بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبرّي استهدف في التاسع من شباط/فبراير الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت الدولة العبرية حينها إنه جاء ردّاً على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا.