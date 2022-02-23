الهلال الأحمر الفلسطيني: تعرض طواقمنا لانتهاكات إسرائيلية أثناء القيام بمهامها

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن طواقمها الطبية تتعرض لانتهاكات إسرائيلية، خلال قيامها بمهامها، مطالبة بتدخل دولي لحمايها.

وأضافت الجمعية، في بيانها، أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق طواقمها ومركباتها في عام 2021 بلغ 103.

وذكرت أن 32 من بين الانتهاكات كانت ضد مركبات الإسعاف التابعة لها، إضافة إلى 20 حالة إعاقة لمركبات الإسعاف ومنعها من الوصول إلى وجهتها.

وقالت إنها سجلت 11 حالة عرقلة لمهام طواقمها الطبية، و35 انتهاكاً في حق موظفيها ومتطوعيها، و5 انتهاكات في حق مرافق الجمعية ومبانيها، وحالة اعتقال واحدة.

ويوم الجمعة الماضية، أُصيب أحد مسعفي الجمعية بالرصاص الحي، واخترقت رصاصة ساعده الأيمن، بينما كان يُقدم العلاج لأحد الصحفيين الجرحى في مواجهات ببلدة بيتا شمالي الضفة، وفق البيان.

كما أُصيب متطوع ثانٍ برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في قدمه.



وتقول الجمعية إن الجنود أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على مركبتي إسعاف تابعتين لها، مما عرّض حياة طواقمهما للخطر وتسبّب بأضرار في المركبتين.

وتابعت أن ذلك حدث على الرغم من أن كافة طواقم الجمعية ومركباتها، تحمل شارة الهلال الأحمر بوضوح.

وأشارت إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف المهام الطبية من أفراد ومركبات ومنشآت، والتي تؤدي مهاماً إنسانية، حظراً باتاً، ويؤكد وجوب حمايتها وعدم التعرض لها بأي شكل من الأشكال، أو التدخل في عملها.

وطالبت الجمعية كافة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أن تكفل قيام إسرائيل، بوصفها الدولة القائمة بالاحتلال، باحترام كافة الأحكام ذات الصلة الواردة في هذه الاتفاقيات، واحترام المهام الطبية للجمعية في الأرض الفلسطينية المحتلة وحمايتها.