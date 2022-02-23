واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين في اليمن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة دولية تمول جماعة الحوثي في اليمن، لدعم هجماتها على السعودية والإمارات.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن "هذه الشبكة الدولية (لم تذكر تفاصيلها) يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وأضافت: "سبق أن حولت الشبكة عشرات ملايين الدولارات لدعم حرب الحوثيين على الحكومة اليمنية، ودعم الهجمات العدوانية المتزايدة للجماعة على الدول المجاورة (السعودية والإمارات) ".

وأردف البيان: "تم اتخاذ إجراءات اليوم (العقوبات) بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الشركاء الخليجيين".

وتابع: " على الرغم من دعوات السلام المستمرة من قبل المجتمع الدولي، يواصل الحوثيون حملتهم المدمرة داخل اليمن مع إطلاقهم مرارًا صواريخ باليستية وطائرات دون طيار أصابت البنية التحتية المدنية في الدول المجاورة ، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين".

وأشار البيان، إلى أن" الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها الإقليميين بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب (باليمن) من أجل طموحاتهم الخاصة".

وقال: " يجب على قادة الحوثيين وقف حملتهم العنيفة والتفاوض بحسن نية لإنهاء الصراع ".

وحتى الساعة 18:20 (ت.غ) لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين أو إيران حول الأمر.

ومساء الإثنين، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن في بيان، إصابة 16 مدنيا منهم 3 في حالة حرجة بشظايا طائرة مسيرة أُطلقت من مطار صنعاء الدولي نحو مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وإماراتية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

وبطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يدعم التحالف بقيادة الجارة السعودية منذ مارس/ آذار 2015، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.