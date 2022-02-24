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عشرات الأوكرانيين ينظمون وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية ببيروت

وكالة الأناضول للأنباء
بيروت
نشر في 24.02.2022 16:54
آخر تحديث في 24.02.2022 17:02
جانب من التظاهرات في بيروت أمام السفارة الروسية وكالة رويترز جانب من التظاهرات في بيروت أمام السفارة الروسية (وكالة رويترز)

نظم العشرات من أفراد الجالية الأوكرانية في لبنان، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام سفارة روسيا في العاصمة بيروت، للمطالبة بوقف التدخل العسكري ببلادهم.

وردد المحتجون هتافات مناهضة للرئيس الروسي، ورفعوا لافتات مكتوب عليها: "أوقفوا العدوان الروسي"، و"لا لبوتين لا للحرب"، و"أوقفوا الجنون الروسي".

واستنكر السفير الأوكراني في لبنان، إيهور أوستاش، في تصريح لقناة "ام تي في" اللبنانية، الهجوم الروسي، مشددا على ضرورة وحدة الشعب الأوكراني في مواجهة موسكو.

وأثار التدخل العسكري الروسي غضبا دوليا، وفرضت عواصم عديدة عقوبات على شخصيات وكيانات روسية.

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