للمرة الرابعة في غضون شهر.. قصف إسرائيلي على مواقع سورية

قتل ثلاثة جنود سوريين في وقت مبكر الخميس في هجمات جوية إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق، وهذه هي المرة الرابعة التي تشن فيها إسرائيل هجمات جوية داخل سوريا هذا الشهر.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن مصدر عسكري قوله "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، مضيفا أن الهجوم أدى الى "إلى استشهاد ثلاثة جنود".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق وريفها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ إسرائيلية".

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجمات استهدفت في الأيام الأخيرة بلدة بالقرب من الجولان وموقعا عسكريا سوريا في 17 شباط/فبراير، إضافة الى بطاريات صواريخ للدفاع الجوي بداية هذا الشهر.