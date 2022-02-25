الأسد يشيد بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ويعتبره "تصحيحاً للتاريخ"

أشاد رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، معتبراً أنه تصحيح للتاريخ.

وقال الأسد، وفق بيان صادر عن الرئاسة السورية "ما يحصل اليوم هو تصحيحٌ للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي"، معتبراً أن روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية.

وفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري.