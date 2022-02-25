الأمم المتحدة: الصراع في أوكرانيا قد يتسبب بكارثة غذائية في اليمن

حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من كارثة قد تصيب اليمن مع قرب نضوب تمويل المواد الغذائية الضروري لمساعدة المنكوبين بسبب الحرب.

جاء ذلك في بيان أصدره ديفيد بيزلي، الخميس، في ختام زيارته لليمن وفق الموقع الإلكتروني لبرنامج الأغذية.

وقال بيزلي: "ليس لدينا خيار سوى إطعام من يتضورون جوعًا على حساب الجوعى، وما لم نحصل على التمويل العاجل، فإننا في غضون أسابيع قليلة نواجه خطر عدم قدرتنا حتى على إطعامهم"، مضيفاً أن "ذلك سيكون بمثابة جحيم على الأرض".

وأوضح أنه من "الممكن أن يؤدي تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في اليمن الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد".

وأردف بيزلي: "سيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى دفع المزيد من الناس إلى الحلقة المفرغة المتمثلة في الجوع والاعتماد على المساعدة الإنسانية".

وتابع: "مر أقل من عام منذ زيارتي الأخيرة لليمن والحال اليوم أسوأ مما يمكن أن يتخيله أي شخص".

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 800 مليون دولار خلال الأشهر الست المقبلة لتقديم المساعدات الكاملة لـ13 مليون شخص في اليمن يقوم بمساعدتهم حتى الآن، وفق البيان.

ووصل بيزلي اليمن الأربعاء؛ للاطلاع على الوضع الإنساني المتدهور، والتقى رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، إضافة إلى مسؤولين في جماعة الحوثي.