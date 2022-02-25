الأمم المتحدة تدين فرنسا لعدم استعادتها الأطفال الفرنسيين من المخيمات في سوريا

أدانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة فرنسا لعدم إجلائها الأطفال الفرنسيين المحتجزين منذ سنوات في مخيمات "الهول" و"عين عيسى" الخاضعين لسيطرة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في شمالي سوريا.

ونشرت اللجنة، الخميس، النتائج التي خلصت إليها بعدما نظرت في ثلاثة طلبات قدمها أقارب 49 طفلا فرنسياً محتجزين بالمخيمين، ولد بعضهم في سوريا والبعض الآخر سافر إليها مع والديه في سن مبكرة، وهم أبناء أشخاص ربما تعاونوا مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت أن الحكومة الفرنسية قامت بإجلاء 11 من الأطفال المحتجزين في المعسكرات وإعادتهم إلى فرنسا منذ عام 2019.

وأضافت أن الأطفال الـ 38 الباقين، بعضهم في الخامسة من العمر، محتجزون في ظروف سيئة في مخيمات مماثلة لمنطقة الحرب.

واعتبرت اللجنة استمرار احتجاز الأطفال في المخيمات "عملا غير إنساني" وأن الحكومة الفرنسية "لا تراعي مصالح هؤلاء الأطفال" أثناء فحص طلبات إجلائهم إلى البلاد.

ودعت اللجنة فرنسا إلى إجلاء الأطفال الباقين المقيمين في المخيمين على الفور.

وإلى جانب مدنيين فروا من اشتباكات مع "داعش" في دير الزور (شرق)، يحتجز تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي أفراداً يدعي أنهم من "داعش" وأسرهم في مخيم "الهول"، الذي أقامه في 17 أبريل/ نيسان 2017.

ويعيش ما يزيد عن 70 ألف شخص، 90 بالمئة منهم أطفال ونساء، في المخيم الذي يتسع لعشرة آلاف شخص فقط، وفق تقديرات الأمم المتحدة، منذ سنوات في ظروف لا إنسانية بدون محاكمات أو حتى اتهامات رسمية.