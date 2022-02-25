النظام السوري يوجه لخفض الإنفاق خوفاً من التأثيرات السلبية للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا

قال النظام السوري إنه قرر اليوم الخميس خفض الإنفاق في محاولة للحد من تأثير التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا خوفا من ارتفاع أسعار النفط والقمح بشكل حاد.

أفادت وكالة سانا التابعة للنظام أنه بعد اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء، قرر المسؤولون إدارة احتياطيات المواد الأساسية مثل القمح والسكر وزيت الطهي والأرز للشهرين المقبلين، ومراقبة توزيع السلع عن كثب وتقنينها.

قال وزير الاقتصاد السوري محمد سامر خليل إن شبه جزيرة القرم عرضت تصدير القمح إلى سوريا. وقال إنهم تدرس العرض. وقالت سانا إن النظام قرر أيضًا مراقبة سعر الصرف عن كثب و"تقنين الإنفاق العام بطريقة تغطي فقط الأولويات خلال هذه الفترة".

تعتمد سوريا في الغالب على واردات القمح من روسيا وشحنات النفط من حليفتها الأخرى إيران. مع قصف روسيا لأوكرانيا اليوم الخميس، رأت السلطات السورية علامات خطر في ارتفاع أسعار النفط على جانبي المحيط الأطلسي وقفزت أسعار الجملة لوقود التدفئة والقمح وسلع أخرى.

روسيا هي الداعم الرئيسي لبشار الأسد، وقد ساعد تدخلها العسكري في عام 2015 على قلب ميزان القوى لصالحه.

ووصفت سوريا الهجمات على أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية من الحلفاء الروس للحفاظ على أمنهم القومي واستقرارهم".

جاء القرار في الوقت الذي قفزت فيه أسعار النفط على جانبي المحيط الأطلسي نحو 100 دولار أو أكثر للبرميل إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، بزيادة أكثر من 6 في المئة.

تخضع أكبر آبار النفط في البلاد لسيطرة تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة في شرق البلاد. كما أن المناطق الزراعية الخصبة في البلاد، حيث يُزرع القمح، هي أيضًا خارج سيطرة النظام.

وجاء تحرك النظام السوري بعد ساعات من تحذير الأمم المتحدة من أن 14.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في سوريا التي مزقتها الحرب، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي. وصدر تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

تصل الأمم المتحدة وشركاؤها إلى سبعة ملايين شخص كل شهر، "ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم"، حسب نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية.