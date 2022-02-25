وزير الاقتصاد اللبناني: لدينا ما يكفي لشهر واحد فقط من احتياطي القمح

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن احتياطيات لبنان من القمح تكفيه لمدة شهر على الأكثر مع تصاعد المخاوف بأن تتسبب الحرب الأوكرانية بأزمة في التوريد.

وأضاف سلام أن الدولة، التي تستورد ما يقرب من 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، تجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند.

وقال الوزير "لا نريد خلق حالة من الذعر.. لدينا مؤشرات إيجابية".

ودُمرت صوامع القمح الرئيسية في لبنان في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد عن شهر واحد.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال جريس برباري مدير عام الحبوب والشمندر السكري بوزارة الاقتصاد والتجارة لرويترز إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين.

وأضاف برباري أن شحنتي قمح إلى لبنان كان يتم تحميلهما في أوكرانيا تأخرتا بسبب الحرب.