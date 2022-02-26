سوريا.. انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية يوم 21 مارس القادم

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أن الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستعقد في جنيف يوم 21 مارس/آذار القادم.

وقال غير بيدرسون، الجمعة، في جلسة مجلس الأمن، المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، ستعقد بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف، يوم 21 مارس المقبل".

وأضاف: "أنا قلق للغاية من أن الدبلوماسية الدولية البناءة المطلوبة لدفع هذا الأمر قد تكون أكثر صعوبة مما كانت عليه بالفعل، على خلفية العمليات العسكرية الدائرة حاليا في أوكرانيا".

وتابع بيدرسون: "سأواصل العمل على العملية الأوسع نطاقا لتنفيذ العناصر الأخرى في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

ويطالب القرار 2254 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب أيضا من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.

ولم تحقق الجولات الـ6 السابقة التي عقدت اللجنة آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أي تقدم في كتابة دستور جديد لسوريا، بسبب تعنت نظام بشار الأسد.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.