القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل لمسافة محدودة جنوبي غزة

وكالة الأناضول للأنباء
غزة
نشر في 28.02.2022 13:47
آخر تحديث في 28.02.2022 14:47
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، لمسافة محدودة داخل أراضي قطاع غزة، شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن 8 آليات عسكرية، بينها دبابتان، و5 جرافات، وجرّار، توغّلت قرب السياج الأمني شرقي بلدة خزاعة، شرقي خانيونس، لمسافة تقدّر بحوالي 70 مترا داخل حدود القطاع.

وباشرت الآليات العسكرية في تجريف الأراضي، في المنطقة المحاذية للسياج الأمني الفاصل.

وتشهد حدود قطاع غزة بشكل شبه أسبوعي، عمليات توغل إسرائيلية، تحت ذرائع أمنية؛ ما يتسبب في حرمان مئات المزارعين الفلسطينيين في المنطقة من ممارسة أعمالهم.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق وجد أكثر من عشرة آلاف طالب عربي أنفسهم عالقين في أوكرانيا فيما تعجز...
مختارات