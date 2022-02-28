آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل لمسافة محدودة جنوبي غزة

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، لمسافة محدودة داخل أراضي قطاع غزة، شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن 8 آليات عسكرية، بينها دبابتان، و5 جرافات، وجرّار، توغّلت قرب السياج الأمني شرقي بلدة خزاعة، شرقي خانيونس، لمسافة تقدّر بحوالي 70 مترا داخل حدود القطاع.

وباشرت الآليات العسكرية في تجريف الأراضي، في المنطقة المحاذية للسياج الأمني الفاصل.

وتشهد حدود قطاع غزة بشكل شبه أسبوعي، عمليات توغل إسرائيلية، تحت ذرائع أمنية؛ ما يتسبب في حرمان مئات المزارعين الفلسطينيين في المنطقة من ممارسة أعمالهم.