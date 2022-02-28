إسرائيل تصادر عملات رقمية بزعم أنها مخصصة لدعم حماس

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الإثنين، قرارا بمصادرة عملات رقمية، قال إنها مخصصة لدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن الوزير بيني غانتس، وقّع على أمر بمصادرة عملات رقمية تصل إلى "عشرات الآلاف من الشيكل (الدولار: 3.25 شيكل) من 12 حسابا رقميا".

وأشارت إلى أن الأموال كانت في حوالي 30 محفظة رقمية، تابعة لشركة صرافة في مدينة غزة.

وقالت: "تمّت مصادرة العملة الرقمية، في عملية مشتركة للمكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل وقسم المخابرات في الجيش الإسرائيلي".

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذا القرار، هو الثالث من نوعه في غضون عام.

ولم توضح الوزارة، في بيانها تفاصيل أخرى، كما لم تصدر حركة حماس، تعقيبا فوريا على ما ذكره البيان.