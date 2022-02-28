تدشين أول رحلة طيران من الرياض إلى بانكوك بعد 3 عقود من القطيعة

دشنت السعودية، مساء أمس الأحد، أول الرحلات الجوية المباشرة إلى تايلاند، بعد قطيعة 3 عقود.

وأفاد الحساب الموثق للخطوط الجوية السعودية عبر تويتر بتنظيم حفل افتتاح أول الرحلات المباشرة إلى بانكوك تايلاند من جدة.

وأشار أن الحفل حضره القنصل التايلندي بالمملكة سراجاك بورانا سامريدي ونائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عصام محمد اخونباي.

ولم تقدم الخطوط الجوية السعودية تفاصيل أكثر بشأن عدد الرحلات المباشرة وعدد ركاب أول رحلة.

وعرضت الخطوط الجوية السعودية، عبر الحساب ذاته، صورا لحفل افتتاح أول الرحلات، من داخل إحدى المطارات، وقطع المسؤولان شريط الافتتاح.

وفي 25 يناير/ كانون ثان الماضي، أعلنت السعودية وتايلاند في بيان مشترك، عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتبادل السفراء خلال وقت قريب، بعد قطيعة استمرت نحو 3 عقود.

وجاء إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب لقاء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، الذي زار الرياض آنذاك.

وقطعت الرياض علاقاتها مع بانكوك إثر أزمة دبلوماسية تتعلق بسرقة وقعت في عام 1989 لحلي بنحو 20 مليون دولار، ارتكبها حارس تايلاندي كان يعمل بقصر أمير سعودي، وعرفت تلك الجريمة باسم "الماسة الزرقاء" وتسببت في مقتل 18 شخصا بينهم 4 دبلوماسيين سعوديين.