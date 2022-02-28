رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك يبحث في طهران تعزيز التعاون الأمني

عقد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اجتماعاً مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، في أول لقاء معلن منذ عامين بين أبرز مسؤولَين أمنيين في البلدين.

وإيران حليف أساسي لبشار الأسد في حربه ضد الثورة السورية منذ 2011.

وأكد شمخاني خلال استقباله مملوك، أن طهران ستواصل تقديم هذا الدعم.

وقال "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دعمت الحكومة والشعب السوريين في أصعب الظروف وذروة تحركات الجماعات الإرهابية، عازمة على مواصلة دعمها لسوريا حكومة وشعبا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وتأتي زيارة مملوك الى طهران، بعد أيام من بدء القوات الروسية تدخلا عسكريا في أوكرانيا يثير توترا حادا ومتصاعدا مع الغرب خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وكالة أنباء النظام السوري الى أن اللقاء بحث في "التطورات الأخيرة على الساحة الدولية وانعكاساتها على المنطقة"، من دون تفاصيل إضافية.

ورأى مملوك أن تعاون دمشق وطهران "في مجال مكافحة الإرهاب يصب في دعم الأمن الإقليمي في المنطقة"، وفق سانا التي أكدت أن الطرفين بحثا في "مواجهة المساعي الأميركية التي تهدف لإعادة تصنيع وإحياء التنظيمات الإرهابية في سورية"، حسب قوله.

واعتبر شمخاني أن تواجد الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، "يشكل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار" في سوريا، بحسب "إرنا".

وينتشر نحو 900 جندي أميركي في شمال شرق سوريا، وفي قاعدة التنف الواقعة جنوبا قرب الحدود مع العراق والأردن.

وسبق للولايات المتحدة أن أعلنت قصف مواقع لفصائل مسلحة قريبة من طهران، في مناطق حدودية في سوريا والعراق، تتهمها بشنّ هجمات تستهدف قواتها.

ويعود اللقاء الأخير المعلن بين شمخاني ومملوك الى كانون الثاني/يناير 2020، خلال زيارة المسؤول السوري طهران للتعزية بمقتل اللواء في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.