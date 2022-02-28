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غضب في غزة من تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي حول القدس

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.02.2022 14:46
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الفرنسية رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس (الفرنسية)

نددت حركة حماس في قطاع غزة بتصريحات لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، زعم فيها أن "القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي".

جاء ذلك في وقفة نظّمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاثنين، بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات كُتب على بعضها "القدس عاصمة أبدية لفلسطين"، كما رددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

والجمعة، قال كاستكس، في مشاركته بالعشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، إنه لن يتوقف "عن قول إن القدس عاصمة لليهود".

وعبّر مشير المصري، القيادي في "حماس"، عن رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الفرنسي.

وقال المصري: "هذه التصريحات، استمرار للسياسة الفرنسية والغربية المُنحازة للاحتلال، وهي تأتي على حقوقنا وثوابتنا، ومرفوضة من الشعب الفلسطيني".

وتابع: "السياسة الغربية لا يمكن أن تمنح إسرائيل أي شرعية على أرض فلسطين".

وحذّر من أن المواقف الغربية، بشأن فلسطين ومكانة القدس، من شأنها أن تدفع "المنطقة إلى المزيد من التوتر".

وطالب فرنسا بـ"إعادة تقييم سياستها والكفّ عن سياسة الكيل بمكيالَين، والانحياز للحق الفلسطيني".

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