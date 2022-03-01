الاتحاد الأوروبي يندد باستخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين‎‎

دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في تغريدة الثلاثاء صدرت عن مكتبه في القدس، عن قلقه "من المواجهات التي جرت يوم أمس في باب العامود والاقتحامات اليومية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل شخصين واصابة عدة مدنيين بينهم أطفال".

وأضاف: "يجب وقف الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين".

واستشهد، الثلاثاء، 3 شبان فلسطينيين، من بينهم اثنان خلال اقتحام مدينة جنين، وآخر عند مدخل بلدة بيت فجار في بيت لحم.

كما اندلعت مواجهات في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، أمس الإثنين بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على عدد من الشبان، الذين كانوا يشاركون في إحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن 31 فلسطينيا، أصيبوا في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على المواطنين، في منطقة باب العامود بالقدس.