الحكومة السورية المؤقتة: ما تقوم به روسيا اليوم سببه غض الطرف عن جرائمها في سوريا

قالت الحكومة السورية المؤقتة إن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا نتيجة "التخاذل وغض الطرف" عما ارتكبته موسكو في سوريا من جرائم.

وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، الثلاثاء: "ما تقوم به روسيا بحق الشعب الأوكراني هو نتيجة للتخاذل وغض الطرف عن جرائمها في سوريا".

وأضاف: "رغم عدالة قضية الشعب السوري الذي خرج مطالبا بحقوقه وحريته وما تعرض له بعد ذلك من جرائم، إلا أن كل ذلك لم يحرك ضمير المجتمع الدولي، وهو ما شجع المجرمون على التمادي في جرائمهم".

وتابع: "الموقف في أوكرانيا تم تداركه فقد بدأ الاهتمام الدولي واضحا عبر تقديم الدعم لها على كافة الأصعدة ضد العدوان الروسي، وهو ليس بالأمر المستغرب فهناك مصلحة للدول الغربية في ذلك".

ورأى مصطفى أن "العالم تحكمه المصالح الدولية دون النظر إلى القيم ومبادئ حقوق الإنسان".

واعتبر أن "اهتمام الدول الغربية في القضية السورية لم يتجاوز إطار الشجب والتنديد حيال ما يحصل من انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري".

وأشار إلى أن تلك الدول قدمت لأوكرانيا الدعم بكافة صوره، فأرسلت إليها الأسلحة منذ البداية، إضافة إلى إقرار عقوبات ضد روسيا والتوعد بزيادة التصعيد ضدها.

وذكر مصطفى، أن "نظرة الغرب كانت قاصرة تجاه ما يجري في سوريا، وكان يفترض بها امتلاك نظرة أعمق وعدم الانتظار حتى وصول الخطر إليهم".

وقال إن "اتساع النفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط والتغاضي الغربي عن ذلك، أدى إلى تمادي موسكو وانتقال ما كانت تمارسه في سوريا إلى دول أخرى وهو ما يحصل حاليا في أوكرانيا".

وأضاف: "كنا نتمنى لو قام الإعلام بتسليط الضوء من زاوية إنسانية على قضية اللاجئين السوريين الذين فرّوا من جحيم الموت والدمار بحثا عن حياة آمنة ومستقرة".

ولفت إلى ان الإعلام تناول قضية اللاجئين على أنهم يشكلون عبئاً على الدول المضيفة وتهديدا للأمن والاستقرار، بينما يضفي حالياً بعداً انسانياً على قضية اللاجئين الأوكرانيين.