المغرب.. أكثر من 99 ألف شاب تطوعوا للتجنيد خلال 2022

أعلنت السلطات المغربية، الإثنين، أن عدد الشباب الذين تطوعوا لأداء الخدمة العسكرية خلال 2022 بلغ 99 ألفا و60، تمثل نسبة الإناث أزيد من 29 بالمائة منهم.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد اجتماع عقدته اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بالرباط.

وأضافت الأرقام المعلنة أن عدد الشباب الذين استكملوا إجراءات الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية خلال 2022، بلغ 178 ألفا و166، مقابل 133 ألفا و820 خلال سنة 2019.

كما بلغ عدد الشابات المتطوعات للخدمة العسكرية 29 ألفا و13 شابة، بنسبة تفوق 16 بالمائة من مجموع الشباب الذين تم إحصاؤهم.

واستؤنف التجنيد الإجباري بالمغرب بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، دخل قانون التجنيد الإجباري (الخدمة العسكرية)، حيز التنفيذ بعد 11 عاما من إلغائه.

وفي فبراير/ شباط 2019، أمر العاهل المغربي محمد السادس بتجنيد 10 آلاف شخص خلال 2019، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في 2020، قبل أن يتم إلغاء عملية التجنيد لسنتي 2020 و2021 بسبب كورونا.

ويلزم قانون التجنيد الإجباري الشباب والفتيات ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويحدد مدتها بـ 12 شهرا.

وبدأ المغرب العمل بالتجنيد الإجباري عام 1966، الذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني، أو أصحاب المسؤوليات العائلية، أو طلبة الجامعات.

غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة، قبل إعادة العمل بها مرة أخرى.