محكمة لندنية تحكم بتعويض بملايين الدولارات لصالح مواطن لبناني ضد مصرفين لبنانيين

أمرت محكمة في لندن بنكين لبنانيين بأن يدفعا لأحد المودعين أربعة ملايين دولار من أمواله المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني المشلول منذ الانهيار المالي في 2019.

وأمرت محكمة كوينز العليا بنك عودة وبنك اس جي بي ال بدفع الأموال، التي تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فاتشي مانوكيان بحلول الرابع من مارس/آذار.

وقال مسؤول ببنك عودة "بنك عودة سيتقيد بحكم المحكمة البريطانية."

ولم يرد بنك اس جي بي ال على الفور على طلب للتعقيب.

وانهار النظام المالي في لبنان في 2019 بعد سنوات من سياسات مالية غير مستدامة والفساد والهدر. وفرضت البنوك قيودا صارمة على الحسابات، بما يشمل حظرا فعليا على السحوبات من الودائع المقومة بالدولار وقيودا على السحوبات بالعملةالمحلية.

ولم يتم أبدا إضفاء الصبغة الرسمية على هذه القيود بتشريع، وجرى الطعن فيها أمام محاكم محلية ودولية.