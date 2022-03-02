اشتباكات بين قوات نظام الأسد وتنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي في الحسكة

جرت اشتباكات بين قوات نظام بشار الأسد وتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي مساء الثلاثاء في محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا، قتل فيها 2 من كل طرف على الأقل.

وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات وقعت بين قوات النظام و "ي ب ك" على الحواجز المشتركة للجانبين في قرية الكوزلية ببلدة تل تمر بريف الحسكة الغربي لأسباب غير معروفة.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات نجم عنها مقتل عنصرين من كل جانب، مشيرةً إلى استمرار التوتر بين الجانبين حتى الساعة 21.05 تغ.

ويسيطر "ي ب ك" الإرهابي على معظم محافظة الحسكة، ومن ضمنها القامشلي، فيما يقتصر وجود النظام على عدد من القرى بريف المحافظة وبعض النقاط الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى مطار القامشلي، الذي تتمركز فيه قوات روسية ومجموعات تابعة لإيران.