الإمارات تعيد فرض التأشيرة على الأوكرانيين لمنع تدفق اللاجئين

قالت سفارة أوكرانيا في دولة الإمارات إن أبوظبي أعادت فرض متطلبات تأشيرة الدخول على الأوكرانيين، لمنع أي شخص يفر من الحرب الدائرة هناك.

نشرت السفارة منشورا على صفحتها على "فيسبوك" اليوم الأربعاء قالت فيه إن إعادة فرض المتطلبات دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار الجاري.

وبهذا، يحتاج أي حامل جواز سفر أوكراني يرغب في زيارة الإمارات إلى تأشيرة دخول أولا.

يشار إلى أن الإمارات التي تعتمد على صادرات القمح الروسية والأوكرانية، هي موطن لنحو 15 ألف مواطن أوكراني من بين حوالي 8 ملايين مقيم أجنبي ومليون مواطن إماراتي.

وقبل جائحة فيروس كورونا، زار حوالي ربع مليون سائح أوكراني الإمارات.

لا تعترف الإمارات، شأنها شأن دول الخليج العربي الأخرى، بالأفراد الفارين من الحرب ولم تسمح للاجئين من سوريا والعراق وحروب أخرى بطلب اللجوء أو طلب إعادة التوطين.

هذا وقد امتنعت الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن الدولي أواخر الأسبوع الماضي على قرار كان يدين غزو موسكو لأوكرانيا.