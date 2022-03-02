قطر تدعو روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس والالتزام بالسبل الدبلوماسية

دعت قطر، الأربعاء، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والالتزام بالسبل الدبلوماسية لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في بيان ألقته علياء أحمد بن سيف، مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة أممية طارئة للتباحث بشأن الأوضاع في أوكرانيا، وفق وكالة الأنباء الرسمية (قنا).

وقالت بن سيف: "قطر تحث جميع الأطراف على ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد، والالتزام بالسبل السلمية والدبلوماسية لتسوية المنازعات والخلافات بين روسيا وأوكرانيا".

وأضافت: "الدوحة قلقة من التطورات الجارية في أوكرانيا وتداعياتها الإنسانية، علاوة على التداعيات الخطيرة للتصعيد المتسارع على السلم والأمن الدوليين".

وأوضحت: "العالم شهد مجددا خلال الأيام الماضية تداعيات العنف المسلح من ويلات وآلام (..) دولة قطر تؤكد على احترام سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا".

وتابعت: "نحن على قناعة بأن السبيل لتسوية الأزمة الراهنة وتلبية المشاغل المشروعة لجميع الأطراف هو الحوار البنّاء بروح توافقية بناءً على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، للوصول إلى حلول شاملة ومستدامة".

وطالبت المندوبة القطرية بـ"تيسير الوصول السريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وحماية المدنيين والمرافق المدنية وللعاملين في المجال الطبي والإنساني".

كما شددت على "ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمتأثرين بالعنف والنازحين واللاجئين كأولوية قصوى، وتقديم المساعدة اللازمة مع الالتزام بالمبادئ الدولية لتقديم المساعدة الإنسانية"، حسب البيان ذاته.