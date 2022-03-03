قطاع غزة.. توغل محدود لآليات عسكرية إسرائيلية شرق دير البلح

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح الخميس، عشرات الأمتار، داخل قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول أن ست جرافات ودبابتين وجرّار، توغلوا شرقي مدينة دير البلح (وسط القطاع) انطلاقًا من بوابة عسكرية يُطلق عليها محليا اسم "النمر"، لمسافة تُقدر بحوالي 50 مترًا.

وباشرت الآليات المتوغلة في أعمال تجريف في الأراضي، وسط حراسة مشددة من آليات عسكرية إسرائيلية.

وتشهد حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية، بين حين لآخر، عمليات توغل محدودة، من قوات الجيش الإسرائيلي، وتنفذ عادة أعمال تجريف، وتمشيط، قبل أن تعود إلى قواعدها.