ارتفاع أسعار القمح سيزيد من كلفة الواردات على موازنة مصر بحوالي 960 مليون دولار

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن ارتفاع أسعار القمح الذي تسببت به الحرب في أوكرانيا سيزيد من كلفة الواردات بمقدار 12 إلى 15 مليار جنيه (770 إلى 960 مليون دولار)، في ميزانية العام الجاري.

وردت تصريحات الوزير المصري، لتلفزيون "الشرق من بلومبرغ" (التابع للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام).

وتبدا السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة العامة للبلاد.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.8 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي، قرابة 22 مليون طن سنويا.

وتشهد أسعار القمح زيادات متسارعة بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، لأن روسيا أكبر مصدّر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بـ 17 مليون طن.

وتطرق الوزير المصري إلى تخارج استثمارات من أدوات الدين المحلية، قائلا، إن "هذا التخارج متوقع.. ونحن نتعامل مع هذا الواقع".

وتبلغ استثمارات الأجانب في الأذون المصرية قرابة 20.5 مليار دولار، فيما أوردت وسائل إعلام محلية أن الأجانب تخارجوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بمقدار 3 مليارات دولار.

